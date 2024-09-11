Москва, 11 сентября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Россия призывает международные структуры не закрывать глаза на преступления, в том числе террористические, совершаемые киевским режимом, заявила 11 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Дипломат перечислила ряд атак на объекты гражданской инфраструктуры в регионах России, а также указала на истязание военнопленных и мирных жителей украинскими боевиками.

«Мы призываем международные структуры не закрывать глаза на эти и другие преступления киевского режима, в том числе и в первую очередь террористического характера, и давать им должную оценку, не оставлять их без реакции», — сказала она.

За такие преступления ответственны в том числе западные хозяева киевского режима, а не только сам Киев, заключила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, ранее Захарова заявила, что взятые в плен в Курской области боевики ВСУ признаются: они получили команду расстреливать мирных жителей региона в случае сопротивления. Она также отметила, что Киев атаками на Курскую область не добился своей цели отвлечь силы РФ от освобождения Донбасса и Слобожанщины.

Сотрудники Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела о преступлениях, совершенных ВСУ в Курской области, ведут работу с местными жителями. Они собирают доказательства и фиксируют показания свидетелей, жители региона рассказывают, как им пришлось спешно покидать свои дома.

10 сентября турецкая газета Aydinlik со ссылкой на источники информировала, что Украина провела переговоры с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России.

По данным местных источников, украинская делегация призывала террористов освободить радикальных чеченских и грузинских боевиков, содержащихся в тюрьме «Хайят Тахрир аш-Шам», предложив в обмен на их освобождение 75 беспилотных летательных аппаратов.