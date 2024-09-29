Курск, 29 сентября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Следователи возбудили в отношении боевиков ВСУ два уголовных дела за преступления против мирного населения, совершённые в Курской области, сообщила 29 сентября пресс-служба главного военного следственного управления СК.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. п. «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105, п. п. «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершённое организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти) и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт).

«В конце августа 2024 года боевики (…) в условиях вооруженного конфликта, используя управляемый БПЛА с прикрепленным к нему взрывным устройством, на участке автодороги, проходящей по территории села Большое Солдатское Курской области, совершили подрыв легкового автомобиля под управлением гражданского лица», — сказано в сообщении.

В результате подрыва машины один человек погиб и ещё один получил ранения, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее пресс-служба СК также сообщила о возбуждении уголовных дел по статьям об убийстве и теракте в отношении боевиков ВСУ за их преступления в Курской области. Следователи, в частности, установили, что в конце сентября боевики, используя БПЛА с прикреплёнными к ним взрывными устройствами и ёмкостями с зажигательной смесью, подожгли в селе Волоконск частные жилые дома, внутри которых находились люди.

Очевидцы ранее сообщали властям и СМИ о многочисленных случаях преступлений и зверств со стороны боевиков ВСУ в Курской области. В частности, одного из жителей села Черкасское Поречное избивали, а затем повесили в церкви, рассказал военным следователям родственник убитого.