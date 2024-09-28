Курск, 28 сентября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об убийстве и теракте в отношении боевиков ВСУ за их преступления в Курской области, сообщила 28 сентября пресс-служба Главного военного следственного управления СК.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В социальных медиа размещены публикации о повешении в церкви жителя села в Курской области, а также об атаке дронами жилых домов в селе Волоконск Курской области со стороны украинских боевиков», — напомнила пресс-служба управления.

Следователи установили, что в конце августа в селе Черкасское Поречное боевики ВСУ обстреляли и подожгли три частных жилых дома и убили двух мирных жителей села с особой жестокостью, сказано в сообщении.

Кроме этого, в конце сентября боевики, используя БПЛА с прикреплёнными к ним взрывными устройствами и ёмкостями с зажигательной смесью, подожгли в селе Волоконск частные жилые дома, внутри которых находились люди.

Дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса — «убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом и с особой жестокостью по мотивам политической и идеологической ненависти», а также «террористический акт».

Как передавало ИА Регнум, очевидцы ранее сообщали властям и СМИ о многочисленных случаях преступлений и зверств со стороны боевиков ВСУ в Курской области. В частности, одного из жителей села Черкасское Поречное избивали, а затем повесили в церкви, рассказал военным следователям родственник убитого.

27 сентября пресс-служба Минобороны сообщила, что операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается. Потери противника за минувшие сутки составили более 330 человек, за всё время ведения боевых действий на данном направлении — 17,7 тыс. человек.