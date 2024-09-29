Москва, 29 сентября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Распространяемая украинскими СМИ информация об убийстве полковника Вооружённых сил (ВС) России Алексея Коломейцева в Коломне является ложью, заявил 29 сентября российский военный корреспондент Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo.

Социальные сети Алексей Коломейцев

Проверенные источники заверили, уточнил военкор, что Коломейцев жив и здоров. В настоящий момент он находится на пенсии и не является действующим военнослужащим.

«Сразу два промаха в одном заявлении украинской разведки. Впрочем, это неудивительно. Если нет побед на поле боя, то их обязательно нужно придумать», — написал он.

Накануне украинские СМИ распространили информацию, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины убили Коломейцева в Коломне. В ГУР назвали его руководителем 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны России. По данным украинской разведки, именно он готовил специалистов по использованию беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября на «Миротворце» появилась фотография канадского актёра Райана Гослинга. В карточке на сайте изображён мужчина в форме, рядом с которым стоит пометка «ликвидирован». Утверждается, что это сотрудник управления ФСБ по Курской области младший лейтенант Родион Гослов, якобы погибший 31 августа в окрестностях посёлка Коренево в курском приграничье.

В июле стало известно, что тиражировавшиеся в западных СМИ кадры с медиком из киевской больницы «Охматдет» в окровавленной одежде оказались постановочными. Пользователи сразу обратили внимание на странный цвет крови. Позднее в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлено, как человек в форме полицейского обливает красной жидкостью мужчину в белом халате. Тот же мужчина потом оказался на кадрах, опубликованных многими западными СМИ.

Киевский режим неоднократно прибегал к фальсификациям, чтобы создать контент, который должен очернять Россию в западных СМИ, заявлял корреспонденту ИА Регнум политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Он напомнил, как киевский режим использовал беременную актрису, чтобы изобразить её жертвой якобы российского обстрела роддома. Оказалось, что женщина прибыла на место съёмки, чтобы фотографы смогли сделать соответствующие фотографии для распространения по всему миру.