Киев, 10 сентября, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Фотография канадского актёра Райана Гослинга появилась на сайте «Миротворец», публикующем список так называемых врагов Украины.

Myrotvorets. center

В карточке на сайте изображён мужчина в форме, рядом пометка «ликвидирован». Утверждается, что это сотрудник управления ФСБ по Курской области младший лейтенант Родион Гослов, якобы погибший 31 августа в окрестностях посёлка Коренево в курском приграничье.

Скандальный портал «Миротворец» с 2014 года незаконно публикует личную информацию о людях, якобы совершивших преступления против безопасности Украины. В чёрный список попадают российские военные, артисты, политики, журналисты, в том числе зарубежных СМИ.

Гослинг снимался в таких фильмах, как «Дневник памяти», «Ла-ла-Ленд», «Бегущий по лезвию 2049», «Барби».

Как сообщало ИА Регнум, в феврале сайт «Миротворец» назвал американского журналиста, бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона «пророссийским пропагандистом». Администраторы сайта обвинили его в покушении «на суверенитет и территориальную целостность Украины» и пособничестве российским военным. Это произошло после того, как Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Журналист находился в базе с лета 2023 года, но на сайте указывалась другая причина.