Киев, 19 июля, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Тиражировавшиеся в западных СМИ кадры с медиком из киевской больницы «Охматдет» в окровавленной одежде оказались постановочными, сообщила «Украина. Ру».

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Пользователи сразу обратили внимание на странный цвет крови, сказано в публикации. Позднее в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлено, как человек в форме полицейского обливает красной жидкостью мужчину в белом халате, отметили авторы.

Тот же мужчина потом оказался на кадрах, опубликованных многими западными СМИ, сказано также в материале.

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Кадр из видео

Кадр из видео

Как сообщало ИА Регнум, незадолго до саммита НАТО, который прошел с 9 по 11 июля, киевский режим обвинил Россию в якобы нанесённом ударе по детской больнице «Охматдет». 8 июля Минобороны России опровергло обвинения в ударе по гражданским объектам в Киеве, включая пострадавшую больницу. В ведомстве подчеркнули, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений говорят о том, что туда упала ракета, запущенная из украинского зенитного комплекса в черте города. Ведомство назвало утверждения киевской стороны провокацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина не в первый раз организовывает пиар-операции на крови и использует трагические события для создания фона, который мог бы сопровождать участие главы киевского режима Владимира Зеленского в саммите НАТО.

9 июля постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инцидента с больницей в Киеве можно было бы избежать, если бы ВСУ не размещали свои системы противовоздушной обороны в жилых кварталах. Он напомнил, что Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине.

У власти на Украине находятся шоумены, которые пытаются обратить себе на пользу любую трагедию, превращая её в шоу, беда в том, что в заложниках у этих заигравшихся шоуменов — население одного из крупнейших государств Восточной Европы, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Илья Ропшин.