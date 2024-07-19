Москва, 19 июля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Киевский режим неоднократно прибегал к фальсификациям, чтобы создать контент, который должен очернять Россию в западных СМИ. Об этом 19 июля корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо, комментируя постановочное фото окровавленного хирурга из украинской больницы «Охматдет».

Издание «Украина. Ру» сообщило, что тиражировавшиеся в западных СМИ кадры с медиком из киевской больницы «Охматдет» в окровавленной одежде оказались постановочными. Пользователи сразу обратили внимание на странный цвет крови. В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлено, как человек в форме полицейского обливает красной жидкостью мужчину в белом халате. Тот же мужчина потом оказался на кадрах, опубликованных многими западными СМИ.

Мезюхо отметил, что до инцидента с детской больницей «Охматдет» киевский режим использовал беременную актрису, чтобы изобразить её жертвой якобы российского обстрела роддома. Однако Россия не наносила и не наносит удары по гражданским учреждениям, и женщина прибыла на место съёмки, чтобы фотографы смогли сделать соответствующие фотографии для распространения по всему миру. Ранее Украина занималась мистификацией истории в Буче, но делала это не всегда профессионально. Например, в эфире украинских СМИ внезапно «ожил» якобы труп, но это не смутило никого на Западе, напомнил политолог.

«Даже после публикации фото, подтверждающих, что врача в больнице «Охматдет» специально полили из пакетика с кровью, вряд ли западные СМИ расскажут своим зрителям и читателям о том, что ранее они распространяли фейк. История с «Охматдет» — это история безнравственной и дегуманизированной пропаганды, которая играет на эмоциях людей», — подчеркнул Мезюхо.

Соцсети

Он пояснил, что цели украинской пропаганды понятны — выставить Россию убийцей детей. Хотя именно Украина уже десять лет подряд обстреливает Донбасс, убивая детей. После атаки на пляж Учкуевка в Севастополе именно украинские боты писали в крымских пабликах радостные комментарии в связи с гибелью детей. Но западные СМИ будут слепы к подобным действиям украинской информационной сети, отметил политолог.

Как передавало ИА Регнум, незадолго до саммита НАТО, который проходил с 9 по 11 июля, киевский режим обвинил Россию в якобы нанесённом ударе по детской больнице «Охматдет». 8 июля Минобороны России опровергло обвинения в ударе по гражданским объектам в Киеве, включая пострадавшую больницу. В ведомстве подчеркнули, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений говорят о том, что туда упала ракета, запущенная из украинского зенитного комплекса в черте города. Ведомство назвало утверждения киевской стороны провокацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина не в первый раз организовывает пиар-операции на крови и использует трагические события для создания фона, который мог бы сопровождать участие главы киевского режима Владимира Зеленского в саммите НАТО.

9 июля постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инцидента с больницей в Киеве можно было бы избежать, если бы ВСУ не размещали свои системы противовоздушной обороны в жилых кварталах. Он напомнил, что Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине.

Обозреватель ИА Регнум Илья Ропшин отметил, что у власти на Украине находятся шоумены, которые пытаются обратить себе на пользу любую трагедию, превращая её в шоу, беда в том, что в заложниках у этих заигравшихся шоуменов — население одного из крупнейших государств Восточной Европы.