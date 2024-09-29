Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. В кулуарах Генассамблеи ООН обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов, сообщила 29 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В ооновских кулуарах обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов», — написала она.

Также участники Генассамблеи ООН отмечают, что американская дипломатия сама себя дисквалифицировала, добавил Захарова.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что изменение ядерной доктрины России привлекло большое внимание участников Генеральной Ассамблеи ООН.

Британская газета The Financial Times написала, что пересмотр ядерной доктрины РФ стал чётким сигналом президента России Владимира Путина Западу. Он адресован западным союзникам Украины, в том числе США и Великобритании, которые намерены разрешить Киеву наносить удары вглубь России ракетами западного производства Storm Shadow.

Вместе с тем газета Politico со ссылкой на источники информировала, что Соединённые Штаты Америки по-прежнему обсуждают возможное решение по нанесению ударов вглубь России западным оружием.