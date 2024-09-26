Белград, 27 сентября, 2024, 00:01 — ИА Регнум. Изменение ядерной доктрины России привлекло большое внимание участников Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 26 сентября заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире телеканала TV Informer.

ИА Регнум Изменения в ядерной доктрине России

«Заявление российского президента Владимира Путина привлекло большое внимание, но самое большое внимание вызвала тема искусственного интеллекта и гонки (США. — Прим. ред.) с КНР», — пояснил Вучич.

Президент Сербии в рамках 79-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке провёл несколько встреч с европейскими и мировыми политиками, представителями крупного бизнеса, участвовал в приёмах от имени отдельных государств и международных организаций.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Он пояснил, что в обновлённой редакции документа будут учтены все возможные сценарии, в том числе критическая угроза суверенитету в условиях применения противником обычного оружия.

Изменение ядерной доктрины является определённым сигналом недружественным РФ странам, подчеркнул 26 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Британская газета The Financial Times написала, что пересмотр ядерной доктрины РФ стал чётким сигналом Путина Западу. Он адресован западным союзникам Украины, в том числе США и Великобритании, которые намерены разрешить Киеву наносить удары вглубь России ракетами западного производства Storm Shadow.