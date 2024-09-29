Москва, 29 сентября, 2024, 07:49 — ИА Регнум. В течение ночи 29 сентября украинские боевики пытались атаковать с помощью беспилотников объекты на территории России. Дежурными силами противовоздушной обороны уничтожено и перехвачено 125 БПЛА самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Marion Doss Беспилотники

67 беспилотников ликвидировали над территорией Волгоградской области, 17 — над Белгородской, 17 — над территорией Воронежской области, 18 — в Ростовской области, по одному над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, три БПЛА упали в акватории Азовского моря.

Как сообщало ИА Регнум, в Воронеже ночью 29 сентября упали подавленные и сбитые украинские беспилотники. Ещё несколько вражеских дронов сгорели на окраинах города и за его пределами.

Силы противовоздушной обороны ночью 29 сентября отразили атаку вражеских беспилотников на Волгоградскую область. Дроны были перехвачены и нейтрализованы.