Щербиновский район, Краснодарский край, 29 сентября, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Киевские боевики совершили очередную попытку атаки беспилотниками по гражданским объектам Краснодарского края. Подробности сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев ночью 29 сентября.

Пресс-служба Министерства обороны Сбитый беспилотник

В селе Шабельское Щербиновского района подавленный силами РЭБ украинский беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался. Взрывной волной у недалеко стоящего дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль. Жители не пострадали.

По словам Кондратьева, семье из повреждённого дома помогли на время перебраться к родственникам. Впоследствии муниципалитет поможет отремонтировать жильё.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 28 сентября атаковали с помощью дрона в белгородском селе Красный Октябрь движущийся легковой автомобиль. В результате несколько человек пострадали. По информации губернатора Вячеслав Гладкова, у одной из пострадавших женщин крайне тяжёлое состояние, она лишилась обеих ног, у второй — минно-взрывная травма и осколочное ранение шеи. Третья получила ранения грудной клетки, шеи и плеча.

Вечером 27 сентября украинские боевики недалеко от села Ясные Зори Белгородского района атаковали автобус с использованием беспилотника. В результате удара получили ранения два мирных жителя.

Потери ВСУ составили в минувшие сутки до 1990 человек, сообщила 28 сентября пресс-служба Министерства обороны.