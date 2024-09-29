Волгоград, 29 сентября, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны ночью 29 сентября отразили атаку вражеских беспилотников на Волгоградскую область. Дроны были перехвачены и нейтрализованы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

В Telegram-канале администрации Волгоградской области Бочаров уточнил, что при отражении атаки никто не пострадал. Гражданские и военные объекты повреждений не получили. Возникшие из-за падения обломков БПЛА возгорания сухой травы потушили пожарные подразделения.

Точное количество сбитых вражеских беспилотников не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Ростовской областью ночью 29 сентября подразделения противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников.

В Воронеже ночью 29 сентября упали подавленные и сбитые украинские беспилотники. Ещё несколько вражеских дронов сгорели на окраинах города и за его пределами, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.