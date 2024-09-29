Воронеж, 29 сентября, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Ночью 29 сентября в Воронежской области обезвредили несколько украинских беспилотников. Для этого военные применили комплекс мер по обеспечению защиты воздушного пространства региона, сообщил губернатор Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Комплекс РЭБ

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА», — уточнил он в Telegram-канале.

Предварительно, никто не пострадал, обошлось без разрушений.

Противодействие вражеским беспилотникам продолжается. В Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 22 сентября системы ПВО сбили над российской территорией в общей сложности 15 беспилотников украинской армии. В небе над Ростовской областью удалось уничтожить четыре вражеских дрона, в Курской области — два, а также по одному в Астраханской, Белгородской и Воронежской областях. Ещё шесть беспилотников военные обезвредили над акваторией Азовского моря.

В Ростовской области в ночь на 29 сентября силами российской системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили четыре беспилотника. Дроны нейтрализовали на территории Азовского района. После падения обломков одного из БПЛА загорелась сухая трава. Спасатели оперативно потушили возгорание.