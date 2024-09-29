В Воронежской области уничтожили несколько украинских беспилотников
Гусев: на территории Воронежской области сбили несколько украинских БПЛА
Воронеж, 29 сентября, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Ночью 29 сентября в Воронежской области обезвредили несколько украинских беспилотников. Для этого военные применили комплекс мер по обеспечению защиты воздушного пространства региона, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА», — уточнил он в Telegram-канале.
Предварительно, никто не пострадал, обошлось без разрушений.
Противодействие вражеским беспилотникам продолжается. В Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 22 сентября системы ПВО сбили над российской территорией в общей сложности 15 беспилотников украинской армии. В небе над Ростовской областью удалось уничтожить четыре вражеских дрона, в Курской области — два, а также по одному в Астраханской, Белгородской и Воронежской областях. Ещё шесть беспилотников военные обезвредили над акваторией Азовского моря.
В Ростовской области в ночь на 29 сентября силами российской системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили четыре беспилотника. Дроны нейтрализовали на территории Азовского района. После падения обломков одного из БПЛА загорелась сухая трава. Спасатели оперативно потушили возгорание.