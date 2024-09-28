Азовский район, Ростовская область, 29 сентября, 2024, 02:05 — ИА Регнум. В Ростовской области в ночь на 29 сентября силами российской системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

В Telegram-канале он уточнил, что дроны обезвредили на территории Азовского района. После падения обломков одного из БПЛА загорелась сухая трава. Спасатели оперативно потушили возгорание.

По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет, подытожил Голубев.

Как сообщало ИА Регнум, девять украинских БПЛА обнаружили и уничтожили дежурные средства ПВО ночью 27 сентября на территории двух регионов России. Шесть дронов ВСУ сбили над Ростовской областью, ещё три — над Белгородской.

Поздним вечером 28 сентября украинские боевики атаковали с помощью дрона в белгородском селе Красный Октябрь движущийся легковой автомобиль. Три женщины получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медучреждения.