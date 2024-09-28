Тель-Авив, Израиль, 29 сентября, 2024, 02:48 — ИА Регнум. ЦАХАЛ убил лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу по причине того, что он готовил масштабные запасы вооружений для войны с Израилем. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля подполковника Питера Лернера.

Хасан Насралла

По словам военного, Израиль охотился за Насраллой, потому что «он создавал настолько огромный арсенал оружия», в том числе 200 тыс. ракет и беспилотников, для войны с ЦАХАЛ.

Лернер добавил, что с 2006 года Израиль следил за «Хезболлой», изучал с помощью разведки.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём первом выступлении после гибели Хасана Насраллы подчеркнул, что устранение шейха является ключевым условием для достижения целей Израиля.

Убийство шейха Хасана Насраллы является политическим, заявил 28 сентября на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Израильская армия 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров: истребители ЦАХАЛ сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая. «Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Минздрав Ливана проинформировал, что также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.