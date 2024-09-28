В Израиле назвали причину ликвидации лидера «Хезболлы»
CNN: Израиль убил Насраллу из-за подготовки им огромных запасов вооружений
Тель-Авив, Израиль, 29 сентября, 2024, 02:48 — ИА Регнум. ЦАХАЛ убил лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу по причине того, что он готовил масштабные запасы вооружений для войны с Израилем. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля подполковника Питера Лернера.
По словам военного, Израиль охотился за Насраллой, потому что «он создавал настолько огромный арсенал оружия», в том числе 200 тыс. ракет и беспилотников, для войны с ЦАХАЛ.
Лернер добавил, что с 2006 года Израиль следил за «Хезболлой», изучал с помощью разведки.
Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём первом выступлении после гибели Хасана Насраллы подчеркнул, что устранение шейха является ключевым условием для достижения целей Израиля.
Убийство шейха Хасана Насраллы является политическим, заявил 28 сентября на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Израильская армия 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров: истребители ЦАХАЛ сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая. «Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Минздрав Ливана проинформировал, что также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.