Тель-Авив, Израиль, 28 сентября, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём первом выступлении после гибели лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы подчеркнул, что устранение шейха является ключевым условием для достижения целей Израиля. Об этом говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

Сергей Гунеев/РИА Новости Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху заявил, что ликвидация Насраллы необходима для обеспечения безопасного возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе на долгосрочную перспективу.

Израильский политик выразил уверенность, что убийство главы «Хезболлы» будет способствовать усилиям по освобождению заложников из сектора Газа. По его мнению, лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар должен осознать, что «Хезболла» больше не придёт ему на помощь.

Как сообщало ИА Регнум, убийство шейха Хасана Насраллы является политическим, заявил 28 сентября на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Израильская армия 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров: истребители ЦАХАЛ сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая. «Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Минздрав Ливана проинформировал, что также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.

Представители палестинского движения ХАМАС назвали убийство Насраллы трусливым терактом, ответственность за который лежит на Израиле и США. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан заставит Израиль пожалеть об этих своих действиях. При этом президент США Джо Байден назвал убийство Насраллы справедливым. Дочь Хасана Насраллы Зайнаб погибла в результате авиаудара Армии обороны Израиля по югу Бейрута. Тело было найдено 27 сентября под обломками командного центра, куда ударили израильские военные.