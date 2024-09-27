Москва, 27 сентября, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Девять украинских беспилотных летательных аппаратов обнаружили и уничтожили дежурные средства ПВО ночью 27 сентября на территории двух регионов России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в Telegram-канале ведомства.

Шесть вражеских дронов сбили над Ростовской областью, ещё три — над Белгородской.

Как передавало ИА Регнум, в Ростовской области под Новошахтинском ночью 27 сентября после падения обломков БПЛА в поле загорелась трава, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Огонь оперативно потушили. Глава области заверил, что пострадавших и разрушений нет.

Прошлой ночью, 26 сентября, российские военные сбили семь украинских беспилотников самолётного типа. Четыре БПЛА подразделения противовоздушной обороны ликвидировали над Белгородской областью, один БПЛА — над Курской, два беспилотника поразили в Брянской области.