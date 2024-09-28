Белгородский район, Белгородская область, 29 сентября, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Украинские боевики атаковали с помощью дрона в белгородском селе Красный Октябрь движущийся легковой автомобиль. В результате несколько человек пострадали, сообщил 28 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

В Telegram-канале глава Белгородской области уточнил, что по предварительным данным, ранения получили три мирных жителя. Их доставили в больницу попутным транспортом.

У одной из пострадавших женщин крайне тяжёлое состояние, она лишилась обеих ног, у второй — минно-взрывная травма и осколочное ранение шеи. Третья пострадавшая также находится в крайне тяжелом состоянии, она получила ранения грудной клетки, шеи и плеча.

На месте происшествия работают оперативные службы, заключил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября один мирный житель погиб в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ. Кроме того, пострадали два человека, которых после оказания медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение. В результате удара в одной из квартир многоквартирного дома возник пожар. Несколько окон дома были выбиты после взрыва украинского беспилотника во дворе. Осколками посекло четыре автомобиля.

Вечером 27 сентября украинские боевики недалеко от села Ясные Зори Белгородского района атаковали автобус с использованием беспилотника. В результате удара получили ранения два мирных жителя.