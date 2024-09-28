Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Контрактом по продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 предусмотрен пункт, согласно которому реализация данных систем невозможна без согласия поставщика. У обладателя сертификата конечного пользователя нет такого права, прокомментировал 28 сентября возможность перепродажи Турцией поставленных Россией комплексов С-400 с целью получения американских самолётов F-35 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК С-400

«Чтобы с продукцией, которая поставлена с таким сертификатом, в котором в качестве конечного пользователя указана страна, получившая эти вооружения, что-то ещё сделать, необходимо согласие страны, которая эти вооружения продала», — напомнил глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров добавил, что имеющий большой опыт президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конечном итоге примет решение в интересах своего народа и страны.

Как сообщало ИА Регнум, в 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку комплексов С-400. После этого на руководителей турецкого оборонно-промышленного комплекса были наложены санкции. Вашингтон требовал от Анкары отказа от российских систем в пользу Patriot, однако Эрдоган не выполнил эти требования. Помимо санкций США исключила Турцию из программы поставок новейшего истребителя F-35, несмотря на то, что эти страны обе являются членами Североатлантического альянса.

Реджеп Тайип Эрдоган 23 сентября в рамках своего визита в США заявил о подрыве доверия Анкары к Вашингтону из-за санкций. Также очевидно, что санкции и исключение Турции из программы F-35 противоречат духу сотрудничества, подчёркивал он.