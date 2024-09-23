Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Американские санкции против турецкой оборонной промышленности подрывают доверие Анкары к Вашингтону, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках своего визита в США 23 сентября.

Rena Durham — KPA/Global Look Press

«Меры и ограничения в отношении оборонной промышленности, наложенные на Турцию США, нашим союзником по НАТО, негативно сказываются на чувстве доверия. Также совершенно очевидно, что санкции CAATSA и наше исключение из программы F-35 противоречат духу сотрудничества», — заявил Эрдоган.

Санкции были наложены на руководителей турецкого оборонно-промышленного комплекса после того, как в 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку комплексов С-400. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, однако Эрдоган не выполнил эти требования. Помимо санкций американская сторона исключила Турцию из программы поставок новейшего истребителя F-35, несмотря на то, что эти страны обе являются участниками Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года Турция отказалась присоединяться к санкциям Запада против России. Как отметил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, ограничительные меры против Москвы не принесут желаемых результатов и не решат проблему.

Президент Турции Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара не будет участвовать в санкциях против России. Он подчеркнул, что позиция Турции в этом вопросе не изменилась.