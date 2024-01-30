Вашингтон, 30 января, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Соединённые Штаты готовы вернуть Турцию в программу по производству истребителей F-35, если удастся решить вопрос с приобретёнными Анкарой российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Cpl. Amelia Kang/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Очевидно, что если мы сможем решить вопрос с С-400, чего мы и хотим, США будут рады снова принять Турцию в семью F-35», — сказала она в интервью телеканалу CNN Turk.

Однако, добавила она, сначала США должны решить вопрос с российскими С-400, обеспечив Турции «сильную систему противовоздушной обороны».

Как передавало ИА Регнум, 26 января Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, заявило, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 и оборудования к ним на общую сумму 23 млрд долларов.

В декабре 2022 года власти Турции заявляли, что ждут от Вашингтона скорейшего решения вопроса о поставках F-16. Тогда вице-президент Турции Фуат Октай подчёркивал важность оборонного сотрудничества между двумя странами. Но позднее, в марте 2023 года, член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявлял, что после разрушительных землетрясений в Турции власти страны, скорее всего, решат пересмотреть планы о покупке у США F-16. По его словам, дело в дороговизне — стоимость покупки составляет $20 млрд.