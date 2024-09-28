Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Очередь из представителей иностранных государств выстроилась к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, дипломаты хотели пожать ему руку после его выступления на сессии Генассамблеи ООН, сообщила 28 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

«После выступления на ГА ООН к Сергею Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку», — написала она.

Захарова также опубликовала соответствующее фото.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления Лавров, в частности, заявил, что вести речь о какой-либо перезагрузке глобального сотрудничества, как это предлагает генсек ООН Антониу Гутерриш, невозможно. Секретариат организации изобретает предлоги для продвижения нарративов Запада, в результате чего доверие к ООН подрывается, подчеркнул министр.

Он также отметил, что США и Великобритания готовят Европу к самоубийственной авантюре против России. Попытки воевать с Россией до победы Лавров назвал бессмысленными, подобные замыслы крайне опасны, подчеркнул он. Лавров добавил, что Россия не отгораживается от диалога с Западом.