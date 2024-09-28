Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Самоубийственные попытки воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия, бессмысленны, заявил 28 сентября в ходе своего выступления на Генассамблее ООН министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Подобные замыслы крайне опасны, сказал министр.

«Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи — пытаться воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия», — подчеркнул Лавров.

Как передавало ИА Регнум, Лавров в ходе своего выступления также заявил, что если ранее США и Британия рассчитывали победить РФ руками неонацистского киевского режима, то теперь они готовят Европу к самоубийственной авантюре против России.

В июле президент Сербии Александр Вучич сказал, что западные страны готовятся к прямому вооружённому конфликту с Россией намного быстрее, чем считают в Москве и в Белграде.

25 сентября президент Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, нападение на РФ с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны также может повлечь за собой ядерный ответ.

Целью изменения доктрины является желание предотвратить войну, к которой мир толкают западные элиты, переставшие бояться ядерного Армагеддона, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.