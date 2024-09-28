Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 19:09 — ИА Регнум. По вине Запада невозможно вести речь о какой-либо перезагрузке глобального сотрудничества, как это предлагает генсек ООН Антониу Гутерриш, заявил 28 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Глава российского МИД напомнил, что нынешний генеральный секретарь, как когда-то Кофи Аннан и Пан Ги Мун, выдвинул свою инициативу под лозунгом перезагрузки глобального сотрудничества.

«Лозунг прекрасный, кто же против. Но о каком глобальном сотрудничестве можно вести речь, когда Запад растоптал все те незыблемые ценности глобализации, о которых нам рассказывали столько лет со всех трибун, убеждая, что они обеспечат равный доступ для всех к благам современной цивилизации?» — задался вопросом Лавров.

По его словам, секретариат ООН изобретает предлоги для продвижения нарративов Запада. Доверие к организации подрывается, добавил глава МИД РФ.

«Если уж генеральный секретарь призывает к перезагрузке глобального сотрудничества, то секретариат должен продвигать объединительные идеи, предлагать варианты компромиссов, а не изобретать оправдания для внедрения в работу ООН выгодных Западу нарративов», — отметил министр.

Вдохнуть новую жизнь в ООН ещё не поздно, подчеркнул Лавров, но сделать это можно через восстановление доверия на основе уставного принципа суверенного равенства всех государств.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее глава российского МИД настоятельно призвал генсека ООН не допускать втягивания представителей всемирной организации в «политизированные псевдомирные инициативы» по Украине. Лавров акцентировал внимание на необходимости соблюдения всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов объективности и нейтралитета, в том числе в отношении действий киевского режима.

Также на полях ГА ООН Лавров заявил, что Запад сможет услышать Россию только после того, как она победит в конфликте на Украине. По его словам, Запад не даст киевскому режиму пойти на справедливые переговоры с Россией, основанные на Уставе ООН, из-за государственного переворота на Украине в прошлом.