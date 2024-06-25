Минск, 25 июня, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Диалог России с западными странами должен происходить на равноправной основе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече в Академии управления при президенте Белоруссии.

Василий Иванов ИА REGNUM

«Россия не уходит от разговора с Западом, но это должно происходить на равноправной основе», — подчеркнул глава МИД.

Лавров добавил, что площадки для такого взаимодействия в мире есть, в их числе ООН. Однако он отметил, что и там проявляются негативные тенденции из-за того, что Запад переманил сотрудников Секретариата из гражданства собственной страны в гражданство США.

Лавров напомнил, что Россия регулярно указываем руководству Секретариата на явную предвзятость в освещении событий вокруг Украины, на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна осознаёт ответственность за стабильность в мире и подтверждает готовность к диалогу. Глава государства подчеркнул, что должен быть серьёзный обстоятельный разговор по всему комплексу вопросов мировой безопасности, а не имитация мирного процесса.

Президент напомнил, что Запад подорвал военно-политическую стабильность в мире и дискредитировал ключевые рыночные институты.

25 июня Лавров подписал с коллегой из белорусского ведомства Сергеем Алейником заявление, по тогу которого страны будут противодействовать попыткам группы стран во главе с США навязать своё доминирование в мировой политике. Россия и Белоруссия также призвали другие государства противостоять подходам Запада, ведущим к конфронтации и разрушению глобальной экономической безопасности.