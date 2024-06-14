Москва, 14 июня, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Россия осознаёт ответственность за стабильность в мире и подтверждает готовность к диалогу, но это должна быть не имитация, а серьёзный разговор. Об этом 14 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

РИА Новости/Алексей Майшев

«Россия осознаёт свою ответственность за мировую стабильность и снова подтверждает свою готовность вести разговор со всеми странами, но это должна быть не имитация мирного процесса», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что должен быть серьёзный обстоятельный разговор по всему комплексу вопросов мировой безопасности.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что Запад подорвал военно-политическую стабильность в мире и дискредитировал ключевые рыночные институты.

Российский лидер также заявил, что Украина должна полностью вывести войска со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он отметил, что как только Киев заявит о готовности к такому решению и начнёт реальный вывод войск, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнёт переговоры.