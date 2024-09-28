Брюссель, 28 сентября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Авиакомпаниям стран ЕС не рекомендованы полёты над Ливаном и Израилем в связи с усилением военных действий в регионе. Об этом говорится в опубликованном 28 сентября заявлении Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).

Petrov Sergey/Global Look Press

В организации отметили, что на фоне усиления конфликта между Израилем и шиитским движением «Хезболла» участились воздушные удары и ухудшилась ситуация в области безопасности.

«В этом контексте Европейская комиссия и EASA приняли решение издать директиву, рекомендующую не выполнять полёты в воздушном пространстве Ливана и Израиля на всех эшелонах полёта», — подчеркнули в агентстве.

Рекомендация будет действовать до 31 октября 2024 года, но её могут пересмотреть и отозвать раньше в зависимости от развития событий.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 27 сентября заявил о нанесении массированного удара по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По информации СМИ, при этом использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров.

Ранее в тот же день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил на 79-й сессии Генассамблеи ООН, что Израиль продолжит военную операцию в Газе «до полной победы», а также будет наносить удары по «Хезболле», пока не обеспечит безопасность северной части страны.

В результате израильской атаки на Бейрут погиб генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла, подтвердили 28 сентября в ливанском шиитском движении.