Москва, 28 сентября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп согласился принять главу киевского режима Владимира Зеленского, чтобы тема Украины полностью не отошла демократам. Об этом заявил 28 сентября в Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский

Сенатор прокомментировал публикацию в журнале Der Spiegel, где говорилось о выражении ужаса на лице Зеленского во время встречи с Трампом. Издание негативно оценило итоги поездки Зеленского в США и указало, что переговоры с экс-президентом прошли «холодно» и «без химии».

«После долгих колебаний Трамп всё же дал добро на встречу с Зеленским, чтобы не отдать тему Украины полностью демократам. Трамп принял Зеленского в своей Башне Трампа — Trump Tower в Нью-Йорке. Однако взаимопонимания между ним и Зеленским нет и не появилось», — написал Пушков.

По итогам встречи, добавил он, Трамп заявил, что «многое узнал», но остался при своём мнении: конфликт на Украине нужно завершить как можно скорее. Зеленский был очень напряжён и время от времени кивал, хотя было ясно, что диалог с американским политиком прошёл «на разных языках».

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд предприятий и выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Джо Байден 26 сентября встретился с ним и одобрил выделение нового пакета помощи Украине.

Трамп встретился с Зеленским 27 сентября в Нью-Йорке. В ходе беседы он выразил намерение найти «хорошее решение» для обеих сторон украинского конфликта, а позже заявил, что в ближайшем будущем возможна ещё одна такая встреча.