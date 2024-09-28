Москва, 28 сентября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Бывший адвокат Эльман Пашаев, которого арестовали по делу о мошенничестве, не участвовал в боях на передовой. Об этом рассказала доброволец Наталья Хим, знакомая с экс-адвокатом.

Pavel Kashaev/Global Look Press Эльман Пашаев

«Службу Пашаева в обоих подразделениях назвать службой очень сложно. Пашаев и «передок» — это несовместимые вещи», — рассказала она в беседе с «РИА Новости».

Хим отметила, что во время службы Пашаев «решал вопросы». Он пытался медийно раскручивать батальон, а также приводил спонсоров и гуманитарщиков, однако помощь поступала именно от спонсоров, а не от самого экс-адвоката.

«Бой и Пашаев — вещи несовместимые», — резюмировала доброволец.

17 сентября СК возбудил уголовное дело в отношении Пашаева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской.

Бывшего адвоката подозревают в мошенничестве в общей сложности на сумму свыше 45 млн рублей. Ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и возможное наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей.

По версии следствия, в феврале 2024 года экс-адвокат убедил мужа блогера Алексея в том, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить его жену от ответственности по уголовному делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. В результате Блиновского признали потерпевшей стороной.

Как сообщало ИА Регнум, арестованный экс-адвокат также предлагал заключённым, которые поехали в зону спецоперации, за деньги отсидеться в тылу. По данным источника, предложением экс-адвоката хотели воспользоваться как минимум пять человек.