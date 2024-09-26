Москва, 26 сентября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Арестованный бывший адвокат Эльман Пашаев предлагал заключённым, которые поехали в зону спецоперации, за деньги отсидеться в тылу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Эльман Пашаев

Как утверждается в публикации, Пашаев зарабатывал на осуждённых, когда служил в 95-м полку. По данным источника, предложением экс-адвоката хотели воспользоваться как минимум пять человек. Они планируют обратиться в суд. Предварительная сумма превышает несколько десятков миллионов рублей.

Жёна одного из осуждённых рассказала, что в марте её супруг решил пойти на фронт вместо того, чтобы отбывать срок в тюрьме. Пашаев предложил ей устроить мужа в полк в тылу. За свои услуги он попросил 1,2 млн рублей. Оплату юрист предложил разбить на два транша, чтобы не вызвать подозрений. Женщина почти согласилась на это, однако в последний момент отказалась, вспомнив историю с актёром Михаилом Ефремовым.

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП со смертельным исходом, за которое осудили Ефремова. Актёр был пьян, находясь за рулём автомобиля. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автофургоном, водитель которого Сергей Захаров позже умер в больнице. 9 июня актёру предъявили обвинение, начались судебные слушания с участием артиста в качестве обвиняемого. Следствие ходатайствовало об избрании Ефремову меры пресечения в виде домашнего ареста. 31 августа он заявил, что в день аварии был пьян, но с 17–18 часов ничего не помнит, потому ошибочно признал свою вину, и просил не приобщать первоначальное признание к делу, утверждал также, что в момент аварии он, вероятно, находился на пассажирском сиденье своего авто. Адвокат Ефремова Пашаев представил суду трёх свидетелей того, что артист якобы был в машине не один. Однако на последнем заседании артист снова признал свою вину. Лжесвидетелей позднее также осудили.

Как сообщало ИА Регнум, СК возбудил уголовное дело в отношении Пашаева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской. Его подозревают в мошенничестве в общей сложности на сумму свыше ₽45 млн.

По данным следствия, в феврале 2024 года экс-адвокат убедил Алексея Блиновского в том, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить его жену от ответственности по возбуждённому уголовному делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. В результате Пашаев получил крупную сумму денег.

Если вина Пашаева будет доказана, ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. 18 сентября Московский гарнизонный военный суд отправил бывшего адвоката под арест.