Курск, 27 сентября, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Общие потери ВСУ за всё время боевых действий в Курской области с 6 августа превысили 17,7 тыс. человек, сообщила 27 сентября пресс-служба Минобороны.

РИА Новости/Евгений Биятов

В минувшие сутки потери противника на данном направлении превысили 330 человек.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 750 военнослужащих, 131 танк, 62 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортёров, 837 боевых бронированных машин», — сказано в сообщении.

Также ВСУ лишились 31 пусковой установки реактивных систем залпового огня, в том числе восьми HIMARS и шести MLRS, восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 37 станций радиоэлектронной борьбы, 18 единиц инженерной и другой техники, а также иных единиц вооружения.

Как передавало ИА Регнум, также пресс-служба Минобороны сообщила, что за минувшую неделю российские войска отразили 11 попыток подразделений ВСУ прорваться через границу к сёлам Медвежье и Новый Путь. Потери противника в ходе неудачных попыток прорыва составили до 70 человек.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают вести наступательные действия, отмечается в сообщении. Также в минувшие сутки были отражены пять контратак противника. Авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по местам скопления, районам сосредоточения и резервам ВСУ в районах 16 населённых пунктов Курской области и 17 — Сумской области.