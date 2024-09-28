Херсон, 28 сентября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Расчёт Киева на истребители F-16 как на чудо-оружие является бессмысленным. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

United States Air Force

«F-16 — это обычный самолёт, не лучше и не хуже Су-27 или МиГ-29. Нет смысла говорить о нём как об очередном чудо-оружии противника», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Сальдо добавил, что случаи применения истребителей на херсонской линии фронта зафиксированы не были.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина уже начала использовать переданные ей истребители F-16, но их количества недостаточно. Он отметил, что украинской армии нужен более сильный флот F-16. По словам главы киевского режима, истребители поднимают для сбивания ракет и беспилотников.

29 августа Генеральный штаб ВСУ признал, что Украина потеряла первый переданный Западом истребитель F-16.

Экс-заместитель начальника Генштаба армии Польши генерал Леон Коморницкий заявил, что переданные истребители F-16 не смогут переломить ситуацию в зоне конфликта на Украине в пользу Киева. По его словам, российские военные уже выявили украинские аэродромы, на которых собираются размещать F-16, а самолёты эффективнее всего уничтожают именно на аэродромах, а не в воздухе.

Американский политолог Марк Слебода проинформировал, что переданные ВСУ F-16 значительно устарели. Он рассказал, что этим самолётам на Украине придётся противостоять российской системе ПВО, являющейся лучшей в мире.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что поставки американских истребителей F-16 не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.