Москва, 28 сентября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России нанесли удар с применением ракеты «Кинжал» и ударных беспилотников по аэродромной инфраструктуре украинской армии, сообщил 28 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Антон Денисов/РИА Новости

«Вчера Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ», — сказали он.

По данным российского военного ведомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Также Конашенков информировал, что потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции составили в минувшие сутки до 1990 человек.

Днём ранее представитель Минобороны заявил, что российские военные за неделю нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и дронами по предприятиям ВПК Украины, а также обеспечивавшим их работу объектам энергетики.

24 сентября российская авиация нанесла удар по предприятию ОПК Украины, где осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолётов ВСУ.