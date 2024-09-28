Москва, 28 сентября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции составили в минувшие сутки до 1990 человек, сообщила 28 сентября пресс-служба Министерства обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, в зоне ответственности группировки ВС РФ «Юг» противник потерял до 725 человек, группировки «Центр» — более 620 человек, в зоне ответственности Западной группировки — до 400 человек, группировки «Восток» — до 125 человек, группировки «Север» — более 60 человек, группировки «Днепр» — до 60 человек.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе», — сказано также в сообщении.

Накануне, 27 сентября, сообщалось, что потери ВСУ за минувшую неделю составили более 16 тыс. человек. Наибольшие потери противник понёс в зонах ответственности группировок ВС РФ «Юг» и «Центр».

Как передавало ИА Регнум, также 28 сентября пресс-служба ведомства сообщила о нанесении накануне вечером группового удара «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре противника. Все цели были достигнуты. Кроме того, российские средства ПВО сбили в минувшие сутки четыре снаряда РСЗО HIMARS и 43 беспилотника ВСУ.