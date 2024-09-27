Москва, 27 сентября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и дронами по предприятиям ВПК Украины, а также обеспечивавшим их работу объектам энергетики. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 21 по 27 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — рассказал он.

Кроме того, поражение было нанесено инфраструктуре военных аэродромов, а также воинскому эшелону с западным вооружением и техникой, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналам, складам боеприпасов и горючего, пунктам временной дислокации и районам сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября российская авиация нанесла удар по предприятию ОПК Украины, где осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолётов ВСУ.

Ранее Конашенков проинформировал, что российские военные за неделю нанесли 27 высокоточных групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ОПК.