Москва, 24 сентября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла удар по предприятию ОПК Украины, где осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолётов Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает 24 сентября Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолётов ВСУ», — указали в ведомстве.

Также были нанесены удары по объектам энергетической отрасли, которые обеспечивали этот завод, добавили в Минобороны.

Помимо этого, за сутки была поражена инфраструктура военного аэродрома Украины, два цеха производства и пункт сборки беспилотников, склад горюче-смазочных материалов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября в российском военном ведомстве рассказали, что российские военные за неделею нанесли 27 высокоточных групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ОПК.

19 сентября российская армия нанесла удар по главному центру специальной радиосвязи главного управления разведки украинских формирований. В Минобороны уточнили, что также удары нанесли по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры на контролируемой Киевом территории и скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах.