Симферополь, 28 сентября, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США — это спланированное групповое преступление, связанное с вмешательством в президентские выборы, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в интервью «РИА Новости».

ИА Регнум

«За ширмой с яркой мишурой совершено групповое преступление и попрание американской конституции. Визит Зеленского является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих выборов в США», — сказал он.

По словам депутата, визит Зеленского был нацелен на поддержку «вызывающего отторжение в американском обществе» кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Также Шеремет выразил надежду на то, что правоохранительные органы США проведут расследование этого визита и «выведут мошенников на чистую воду».

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября американское издание The Federalist обвинило Зеленского во вмешательстве в выборы президента США. По-видимому, украинский лидер использовал военные ресурсы США для агитации за вице-президента Камалу Харрис во время визита в спорный штат Пенсильвания, написали журналисты. Согласно статье, Зеленский намеренно посетил военный завод в колеблющемся штате именно с доверенным лицом демократов губернатором Джошем Шапиро. Более того, глава киевского режима прорекламировал свой визит с помощью фотографий и обращения с самолёта американских ВВС.

25 сентября сразу несколько американских конгрессменов выразили озабоченность возможными нарушениями законодательства США из-за недавнего визита главы киевского режима Владимира Зеленского на военный завод по производству боеприпасов в штате Пенсильвания и потребовали провести расследование. По их мнению, посещение военного объекта украинским лидером могло быть политически мотивированным.

В этот же день расследование началось. В ведомстве подчеркнули, что если администрация президента Джо Байдена и Харрис пытается использовать Зеленского для поддержки кампании вице-президента, то это является превышением должностных полномочий, а также нецелевым использованием средств налогоплательщиков.

25 сентября также последовало заявление от заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в котором он обвинил Зеленского в «бессовестном подыгрывании» кандидату Харрис.