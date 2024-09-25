Штат Пенсильвания, США, 25 сентября, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Сразу несколько американских конгрессменов выразили озабоченность возможными нарушениями законодательства США из-за недавнего визита главы киевского режима Владимира Зеленского на военный завод по производству боеприпасов в штате Пенсильвания. Соответствующее письмо они адресовали генеральному инспектору минюста США Майклу Э. Горовицу.

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«Требуем полного расследования касательно использования военного имущества США и федеральных ресурсов в связи с визитом Зеленского», — указали в совместном письме девять членов конгресса.

По их мнению, посещение военного объекта украинским лидером могло быть политически мотивированным, поскольку сопровождение Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами в преддверии президентских выборов, возможно, нарушает местный закон, запрещающий федеральным чиновникам участие в политической деятельности при исполнении служебных обязанностей.

Скорее всего, Зеленский прибыл в Пенсильванию на военном самолёте ВВС США, а его безопасность обеспечивали сотрудники Секретной службы, написали авторы письма. Они считают, что все расходы «оплачивались американскими налогоплательщиками», при этом все средства были потрачены с политическими целями и не имели отношения к безопасности или дипломатии США.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября американское издание The Federalist обвинило Зеленского во вмешательстве в выборы президента США. По-видимому, украинский лидер использовал военные ресурсы США для агитации за вице-президента Камалу Харрис во время визита в спорный штат Пенсильвания, написали журналисты. Согласно статье, Зеленский намеренно посетил военный завод в колеблющемся штате именно с доверенным лицом демократов губернатором Джошем Шапиро. Более того, глава киевского режима прорекламировал свой визит с помощью фотографий и обращения с самолёта американских ВВС.

В материале также приводились слова бывшего кандидата от республиканцев в Сенат США от Пенсильвании Шона Парнелла, который на митинге экс-главы Белого дома Дональда Трампа обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы за поддержку демократов и критику республиканцев.

Зеленский 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд американских предприятий, в том числе военных. Также он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что в Вашингтоне глава киевского режима представит так называемый мирный план президенту США Джо Байдену и Камале Харрис.