Штат Пенсильвания, США, 25 сентября, 2024, 22:50 — ИА Регнум. В связи с посещением украинским лидером Владимиром Зеленским завода боеприпасов в штате Пенсильвания организовано расследование. Об этом 25 сентября заявили в Комитете Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчётности.

ИА Регнум Зеленский в США

«Председатель (Джеймс. — Прим. ред.) Комер сегодня начинает расследование в отношении администрации (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена — (вице-президента США Камалы. — Прим. ред.) Харрис, которая использовала средства налогоплательщиков для визита… Владимира Зеленского в Пенсильванию для участия в предвыборной кампании Харрис перед президентскими выборами 2024 года», — указали в заявлении на официальной странице комитета в соцсети X.

В ведомстве подчеркнули, что если администрация Байдена и Харрис пытается использовать Зеленского для поддержки кампании вице-президента, то это является превышением должностных полномочий, а также нецелевым использованием средств налогоплательщиков.

Как сообщало ИА Регнум, сразу несколько американских конгрессменов выразили озабоченность возможными нарушениями законодательства США из-за недавнего визита Зеленского на военный завод по производству боеприпасов в штате Пенсильвания. Соответствующее письмо они адресовали генеральному инспектору минюста США Майклу Э. Горовицу. По их мнению, посещение военного объекта украинским лидером могло быть политически мотивированным, поскольку сопровождение Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами в преддверии президентских выборов, возможно, нарушает местный закон, запрещающий федеральным чиновникам участие в политической деятельности при исполнении служебных обязанностей. Конгрессмены потребовали расследовать визит Зеленского.

Глава киевского режима «бессовестно подыгрывает» кандидату в президенты и вице-президенту США Камале Харрис, посещая в преддверии выборов «колеблющуюся» Пенсильванию, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что администрация Соединённых Штатов «визжит как резаная» насчёт «вмешательства других стран», включая Россию, в выборы в стране.