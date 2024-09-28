Махачкала, 28 сентября, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Количество погибших в результате взрыва автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале в Дагестане увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Пресс-служба СУ СК по Республике Дагестан

«В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего», — отметили представители пресс-службы.

Сотрудники МЧС, которые были направлены к месту происшествия, ликвидировали открытое горение. В ходе инцидента пострадали 22 человека.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября на АЗС на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в Махачкале прогремели взрывы. После этого началась детонация подземных резервуаров станции, а у самой АЗС был заметен густой столб дыма. Возник сильный пожар.

На территории района ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти республики в связи с трагедией объявили 28 сентября днём траура. Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что виновные понесут наказание.

Кроме того, в Махачкале спасли 14 человек из столовой, которая находилась в непосредственной близости от эпицентра взрывов на АЗС. Пострадавшим оказали помощь.