Москва, 28 сентября, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Следователи установят точный ущерб по делу о поставках некачественных сухпайков в российскую армию. Об этом 28 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

«Принимая во внимание изложенное, а также особую сложность уголовного дела… проведение значительного комплекса других следственно-оперативных мероприятий и длительных экспертных исследований, направленных на установление точного размера ущерба… суд считает необходимым ходатайства следователя удовлетворить и продлить срок содержания под стражей обвиняемых», — отмечается в материалах дела.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный суд Москвы 15 сентября продлил арест топ-менеджерам «Грязинского пищевого комбината» (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой по делу о поставках некачественного питания. По данным суда, топ-менеджеры подняли цену заключенных с Минобороны контрактов путём завышения расходов на приготовление сухпайков. Однако «качество продукции не соответствовало условиям контракта». Общая сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей.

В состав преступной группы, под видом обеспечения военных индивидуальными рационами питания присвоившей денежные средства Минобороны, входили гендиректор, акционеры и соучредители «Грязинского пищевого комбината», а также представители компаний «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».

Помимо этого, в уголовном деле фигурирует АО «Военторг». Организацию заподозрили в том, что она могла быть «прослойкой» между Министерством обороны и «Грязинским пищевым комбинатом».

Одна из обвиняемых, Эльвира Смирнова, признала вину и заключила досудебное соглашение.