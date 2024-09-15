Москва, 15 сентября, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил арест топ-менеджерам «Грязинского пищевого комбината» (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны России, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на картотеку суда.

Андрей Грязнов/ТАСС

«Удовлетворено ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Ковалевича В. Я., Михайленко А. И., Смирновой Э. А.», — говорится в карточке дела.

Суд арестовал фигурантов 20 апреля, под стражей оказался бизнесмен Игорь Котельников, примерно через месяц его не стало из-за проблем с сердцем.

По данным суда, топ-менеджеры подняли цену заключённых с Минобороны контрактов путём завышения расходов на приготовление сухпайков для российской армии. Однако «качество продукции не соответствовало условиям контракта». Общая сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей.

Помимо указанных фигурантов, в деле участвует бывший замминистра обороны по тылу Дмитрий Булгаков. Ранее он отвечал за материально-техническое обеспечение армии. Подозреваемый был арестован в июле. По данным правоохранительных органов, он лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение.

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело о поставках некачественных сухпайков в армию расследуется по ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»).

В состав преступной группы, под видом обеспечения военных индивидуальными рационами питания присвоившей денежные средства Минобороны, входили гендиректор, акционеры и соучредители «Грязинского пищевого комбината», а также представители «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».

Кроме того, в уголовном деле фигурирует АО «Военторг». Организацию заподозрили в том, что она могла быть «прослойкой» между Министерством обороны и «Грязинским пищевым комбинатом».