Москва, 27 сентября, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Одна из обвиняемых в поставках некачественного питания для нужд Минобороны Эльвира Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты»

Несмотря на это, суд удовлетворил ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Обвиняемая и её адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что подзащитная признала свою вину, заключила досудебное соглашение, условия которого выполнила», — указано в документах.

Также защитники заверяли, что Смирнова не намерена скрываться или препятствовать производству по делу.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный суд Москвы 15 сентября продлил арест топ-менеджерам «Грязинского пищевого комбината» (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой по делу о поставках некачественного питания.

Суд арестовал фигурантов 20 апреля, также под стражей оказался бизнесмен Игорь Котельников, примерно через месяц его не стало из-за проблем с сердцем.

По данным суда, топ-менеджеры подняли цену заключённых с Минобороны контрактов путём завышения расходов на приготовление сухпайков для российской армии. Однако «качество продукции не соответствовало условиям контракта». Общая сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей.

Помимо указанных фигурантов, в деле участвует бывший замминистра обороны по тылу Дмитрий Булгаков. Ранее он отвечал за материально-техническое обеспечение армии. Подозреваемый был арестован в июле. По данным правоохранительных органов, он лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение.

В состав преступной группы, под видом обеспечения военных индивидуальными рационами питания присвоившей денежные средства Минобороны, входили гендиректор, акционеры и соучредители «Грязинского пищевого комбината», а также представители компаний «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».

Кроме того, в уголовном деле фигурирует АО «Военторг». Организацию заподозрили в том, что она могла быть «прослойкой» между Министерством обороны и «Грязинским пищевым комбинатом».