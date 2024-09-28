Париж, 28 сентября, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и кандидата на пост президента США Дональда Трампа была «чрезвычайно деликатной». При этом она вызвала споры на Украине из-за критики бывшего американского лидера по поводу помощи Вашингтона Киеву, написала 27 сентября французская газета Le Figaro.

ИА Регнум Харрис, Зеленский, Байден, Трамп

В статье отметили, что Трамп пообещал после обмена мнениями с Зеленским «разрешить» конфликт, но не уточнил как именно. Также экс-глава Белого дома говорил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и действующей украинской властью.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский назвал встречу с Трампом в Нью-Йорке очень содержательной. В Telegram-канале он проинформировал, что представил республиканцу «план победы». Кроме того, стороны подробно обсудили ситуацию на Украине и последствия конфликта для населения республики. После обсуждения многих деталей политики сошлись во мнении о необходимости прекращения боевых действий.

В ближайшем будущем возможна ещё одна встреча с Зеленским, допустил 27 сентября Дональд Трамп. Также он пообещал посетить Украину.

Ранее Трамп и Зеленский заочно обменялись резкими заявлениями. Кандидат в президенты США назвал лидера украинского режима «лучшим торгашом в истории» и отметил, что киевский режим должен был согласиться на перемирие с Россией на любых условиях. В свою очередь Зеленский заявлял, что Трамп, рассуждая о возможности закончить конфликт на Украине за 24 часа, не понимает, о чём говорит.