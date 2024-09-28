Курская область, 28 сентября, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Жительница села Большое Солдатское в Курской области Галина Сидорова рассказала, как её знакомый, закрыв собой жену, сам погиб в результате атаки украинских боевиков.

ИА Регнум ВСУ атака по мирным жителям, Курск

Мужчина во время очередной поездки за продуктами питания для тех, кто не эвакуировался из приграничья, погиб.

«Александр жил на улице Почтовой. Он и в милиции служил вместе с моим мужем, и в Чечне они были», — рассказала «РИА Новости» жительница села.

Галина Сидорова пояснила, что Александр по собственному желанию приходил к оставшимся в селе жителям и спрашивал, в чём они нуждаются. Потом ехал в Курск (78 км) и делал покупки по заказам. Хлеб привозил всегда.

В тот день он поехал не той дорогой, как обычно, а решил проскочить через Горянку, и дрон упал. Он закрыл собой жену — его насмерть, жена в тяжелом состоянии. Её отправили в Москву, сказала Сидорова.

«Очень хороший человек. Столько народу его хоронили в Курске», — добавила сельчанка.

По её словам, сын погибшего Александра служит в Сирии по контракту.

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