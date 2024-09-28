В курском селе от удара дрона ВСУ погиб мужчина
Под Курском от дрона ВСУ погиб возивший людям хлеб экс-полицейский, закрыв жену
Курская область, 28 сентября, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Жительница села Большое Солдатское в Курской области Галина Сидорова рассказала, как её знакомый, закрыв собой жену, сам погиб в результате атаки украинских боевиков.
Мужчина во время очередной поездки за продуктами питания для тех, кто не эвакуировался из приграничья, погиб.
«Александр жил на улице Почтовой. Он и в милиции служил вместе с моим мужем, и в Чечне они были», — рассказала «РИА Новости» жительница села.
Галина Сидорова пояснила, что Александр по собственному желанию приходил к оставшимся в селе жителям и спрашивал, в чём они нуждаются. Потом ехал в Курск (78 км) и делал покупки по заказам. Хлеб привозил всегда.
В тот день он поехал не той дорогой, как обычно, а решил проскочить через Горянку, и дрон упал. Он закрыл собой жену — его насмерть, жена в тяжелом состоянии. Её отправили в Москву, сказала Сидорова.
«Очень хороший человек. Столько народу его хоронили в Курске», — добавила сельчанка.
По её словам, сын погибшего Александра служит в Сирии по контракту.
Как передавало ИА Регнум, бойцы ВСУ зверствовали, издевались над мирным жителем села в Курской области. Мужчину избили, а затем лишили жизни. О бесчинствах укронацистов рассказал военным следователям Следкома РФ родственник убитого.
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