Курск, 28 сентября, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что отряд «Каштан», продвинувшись на один километр в сторону деревни Нижней Паровой в Курской области, уничтожил украинских боевиков и занял участок.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Алаудинов отметил спецназовцев, которые, по его словам, «очень хорошо отработали».

«Отряд «Каштан» на участке Нижний Паровой продвинулся в лесу почти на один километр. Взял участок, уничтожил противника полностью, который там сидел и закрепился там совместно с полком 1427», — пояснил командир 27 сентября в Telegram-канале.

По мнению генерала, это «хороший результат, потому что там противник вроде бы сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился». Апти Алаудинов добавил, что боевики пытались «заскочить» на опорный пункт российской 810-й бригады, где и были уничтожены.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России за неделю с 21 по 27 сентября освободили четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике: Григоровку, посёлок Острое, Украинск и село Мариновка.

Кадры с украинской техникой, уничтоженной в Глушковском районе Курской области, опубликовал 27 сентября военкор Александр Коц. Противник старается прорваться в направлении посёлков Краснооктябрьский, Новый Путь, Медвежье и получает отпор.

За минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 330 бойцов и 16 единиц бронетехники, в том числе танк, два бронетранспортёра и 13 боевых бронированных машин. Общие потери противника на этом направлении по состоянию на 27 сентября превысили 17,7 тыс. бойцов. Также уничтожены 131 танк, 62 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортёров, 837 боевых бронированных машин, 533 автомобиля и 143 артиллерийских орудия.