Алёшки, Херсонская область, 23 сентября, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Супруга главврача больницы в Херсонской области Владимира Харлана погибла в результате теракта в городе Алёшки, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Телеграм-канал «Администрация Алешкинского муниципального округа»

«В Алёшках теракт против семьи главврача больницы Владимира Харлана. Сам он чудом выжил. К сожалению, погибла супруга Владимира Ивановича», — написал он в своём Telegram-канале.

Алексенко добавил, что доктора выслеживали целенаправленно. Он лично выезжал в отдалённые населённые пункты Алёшек и оказывал помощь пострадавшим в результате киевской агрессии. Председатель правительства региона также рассказал, что сейчас тысячи вылеченных пациентов Харлана шлют врачу слова поддержки.

20 сентября три мирных жителя получили ранения при обстреле со стороны ВСУ посёлка городского типа Великая Лепетиха в Херсонской области. По словам губернатора Владимира Сальдо, украинская армия выпустила по региону в общей сложности 37 снарядов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что после удара ВСУ по селу Садовому в Херсонской области, где погибли 22 человека, было заведено уголовное дело по статье о теракте. В СКР подчеркнули, что все причастные к этому преступлению, в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание.