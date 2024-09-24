Алёшки, Херсонская область, 24 сентября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Общественные деятели Херсонской области выразили поддержку главврачу больницы в Алёшках Владимиру Харлану, жена которого погибла при теракте со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Telegram/администрация Алешкинского муниципального округа

«Владимир Иванович известен всем своим мужественным характером и золотыми руками. Несмотря на смертельную опасность, часто лично выезжает к раненым. Всегда находится там, где людям нужна помощь. В этот непростой момент хочу выразить соболезнования и пожелать ему сил», — отметила председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина.

По словам и. о. начальника управления информационной политики Херсонской области Евгения Брыкова, то, что совершили ВСУ в отношении семьи Харлана, — преступление против человеческих жизней, которые пытаются сохранить врачи на линии боевого соприкосновения.

«Последователи ВСУ еще раз доказали, как низко они готовы опуститься, чтобы достичь своей цели. Я уверен, враг за это еще ответит!» — отметил он.

В администрации Алёшкинского округа считают, что охота на медика — это спланированный акт террора.

«Для нас, жителей Алёшкинского округа, Владимир Иванович давно стал символом героизма, самоотверженности, одним из ярких представителей Русского мира. Бандеровским поклонникам никогда не удастся сломить нашу веру, наш стержень к большой Победе!» — заявил заместитель главы Алёшкинского муниципального округа Сергей Кулагин.

Лидер херсонского отделения «Народного фронта» Александр Фомин, в свою очередь, заявил, что Украина в очередной раз доказывает, что ничем не уступает нацистскому режиму Германии.

«Этому преступлению могут позавидовать те, у кого учится современный украинский преступный режим, — фашистская Германия. Враг обязательно понесёт наказание», — сказал он.

Свои соболезнования Харлану также выразили руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в Херсонской области Ольга Симанова, руководитель студенческих отрядов Херсонской области Евгений Парахненко.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября супруга главврача больницы в Херсонской области Владимира Харлана погибла в результате теракта в городе Алёшки. По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, доктора выслеживали целенаправленно. Он лично выезжал в отдалённые населённые пункты Алёшкинского округа и оказывал помощь пострадавшим в результате киевской агрессии.