Махачкала, 28 сентября, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Проверки автозаправочных станций в Дагестане выявили более 4,5 тыс. нарушений требований безопасности. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе регионального министерства энергетики и тарифов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Наиболее частыми нарушениями являются установка дополнительного резервуара для хранения сжиженного углеводородного газа, которого нет в проекте, и размещение площадки для слива сжиженного углеводородного газа с нарушением проектной документации; отсутствие сигнализаторов загазованности, срыв сроков проведения экспертиз промышленной безопасности технических устройств.

Всего в республике зарегистрированы 678 автозаправочных станций. После проверок сформировали 315 материалов, из них 149 исковых заявлений прокуратуры в суд о приостановлении деятельности АЗС и 166 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении.

Как сообщало ИА Регнум, власти Дагестана 28 сентября объявили днём траура в связи с трагедией на одной из автозаправок Махачкалы, где накануне вечером погиб и пострадал в общей сложности 21 человек.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов после очередного ЧП заявил, что ответственным за работу и безопасность автозаправочных станций на всех уровнях необходимо сделать выводы. Обеспечение безопасности на автозаправках должно контролироваться регулярно и комплексно, учитывая, что их много в густонаселенных микрорайонах города, добавил он.

Во время техобслуживания автомобилей на СТО в пригороде Махачкалы 14 августа 2023 года произошло возгорание. Огонь перекинулся на место хранения селитры. В результате произошёл взрыв, воспламенились здания и находящаяся поблизости АЗС. Число жертв взрыва выросло до 36, один из пострадавших скончался в Москве.