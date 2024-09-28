Пенсионеры после 80 лет получат двойную выплату
Депутат Госдумы: удвоенную выплату к пенсии получат те, кому исполнилось 80 лет
Москва, 28 сентября, 2024, 04:45 — ИА Регнум. Пенсионеры, которым исполнилось в сентябре 80 лет, получат в октябре удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом «РИА Новости» информировала член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.
Депутат уточнила, что для получения выплат никуда обращаться не надо.
«Граждане, достигшие 80-летнего возраста, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости», — заверила Бессараб.
Фиксированная выплата составляет чуть больше 8134 рублей. Таким образом, двойной размер будет выплачен в сумме 16 269 рублей.
Как сообщало ИА Регнум, с 1 октября в России, как и было заявлено ранее, проиндексируют пенсии военным и зарплаты госслужащим на 5,1 процента.
Закон об индексации военных пенсий на 5,1% президент России Владимир Путин подписал 13 июля. В нём говорится, что размер понижающего коэффициента, участвующего в расчёте пенсий, увеличивается до 89,83%. По действующим нормам, при расчёте военных пенсий с 1 января 2024 года учитывается 85,47% денежного довольствия военнослужащих.
Проект об увеличении военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года правительство внесло в Госдуму в конце сентября 2023 года.