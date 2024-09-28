Москва, 28 сентября, 2024, 04:45 — ИА Регнум. Пенсионеры, которым исполнилось в сентябре 80 лет, получат в октябре удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом «РИА Новости» информировала член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Депутат уточнила, что для получения выплат никуда обращаться не надо.

«Граждане, достигшие 80-летнего возраста, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости», — заверила Бессараб.

Фиксированная выплата составляет чуть больше 8134 рублей. Таким образом, двойной размер будет выплачен в сумме 16 269 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 октября в России, как и было заявлено ранее, проиндексируют пенсии военным и зарплаты госслужащим на 5,1 процента.

Закон об индексации военных пенсий на 5,1% президент России Владимир Путин подписал 13 июля. В нём говорится, что размер понижающего коэффициента, участвующего в расчёте пенсий, увеличивается до 89,83%. По действующим нормам, при расчёте военных пенсий с 1 января 2024 года учитывается 85,47% денежного довольствия военнослужащих.

Проект об увеличении военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года правительство внесло в Госдуму в конце сентября 2023 года.